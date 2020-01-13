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İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

Türkiye'de en çok satılan lüks ve ultra lüks otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden elde edilen verilere göre Türkiye'de geçen yıl lüks araç ve ultra lüks segmenti toplamında en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

13.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25
İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

Türkiye'de geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2018'e göre yüzde 22,85 geriledi. Tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları da bu azalışa paralel olarak 2019'da bir önceki yıla kıyasla azalış gösterdi.

İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

E segmentinde satışlar 2018'e kıyasla yüzde 32,9'luk azalışla 8 bin 852, F segmentinde ise yüzde 1,4'lük azalışla 2 bin 946 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı.

2018'de satışlar lüks araçlarda 13 bin 185, ultra lüks araçlarda ise 2 bin 989 olarak kayıtlara geçmişti. E ve F segmentleri satışı toplamı ise 16 bin 174 olmuştu.

İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

BMW 5 SERİSİ, MERCEDES-BENZ E VE AUDİ A6 EN ÇOK SATAM MODELLER
Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.

İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

Ultra lüks segmentinde ise Land Rover'ın Range Rover Sport modeli 328 adet satışla lider olurken, BMW X5 255 adetle ikinci ve Land Rover'ın Range Rover modeli de 173 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Audi'nin Q7 modeli 163 ve Mercedes-Benz S serisi de 141 adet satıldı.

İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

Söz konusu segmentte bazı markaların modelleri hiç satılmadı. Bentley'in Flying Spur, BMW'nin M ve X7, Ferrari'nin GTC4 Lusso, Lamborghini'nin Aventador ve Huracan, Lexuas'un LC, Mercedes-Benz'in Mercedes-AMG GT ve Porsche'nin 911 modelinden sadece birer tane alıcı buldu.

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