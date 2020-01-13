İşte Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar!

Türkiye'de geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2018'e göre yüzde 22,85 geriledi. Tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları da bu azalışa paralel olarak 2019'da bir önceki yıla kıyasla azalış gösterdi.