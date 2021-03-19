Doğalgaz faturaları için flaş karar! İGDAŞ harekete geçti! Doğalgaz faturalarına vade farksız taksit imkanı! Son gün 31 Mart
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar İGDAŞ'tan geldi. Pandemi döneminde doğal gaz faturalarını ödeyemeyen veya zorlanan kişiler için İGDAŞ harekete geçti. Buna göre doğal gaz faturaları için komisyon veya vade farkı olmadan taksit imkanı sunulacak. Borcunu yapılandırmak isteyenler için son gün 31 Mart. İşte detaylar…
Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar. Harekete geçildi ve resmen duyuruldu. Doğal gaz fatura borcunu ödeyemeyen aboneler için çok önemli bir adım atıldı. İGDAŞ doğal gaz borçları için taksitli ödeme seçeneğini hayata geçirdi. Geciken doğal gaz borçları için 10 taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.
'FATURA ÖDEMEDE RADİKAL BİR ADIM ATTIK'
Uzun süredir devam eden taksitli doğal gaz borcu ödeme kampanyasında sona gelindi.
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen kampanya ile ilgili şu bilgileri şu bilgileri verdi;
Meseleye tamamen kamu hizmeti olarak bakıyoruz İGDAŞ olarak. Biz orada şunu gözettik, bu korona döneminde vatandaşın en çok sıkıntı çektiği konu işsizlik, gelirin ortadan kalkması ya da azalması. Biz burada yurttaşın ödeme kabiliyetini nasıl artırabiliriz dedik.
İlk olarak Kasım 2020'de başlattığımız ve 2021 Mayısa ayına kadar sürecek olan uygulamamızı devreye aldık. Bu çerçevede gecikmemiş güncel faturalara -kış gelince doğal olarak kullanım artıyor, fatura tutarı yükseliyor- hiçbir vade farkı ödemeden kredi kartına 2-4 taksit yapılabiliyor.
Bunun yanı sıra işsiz kaldığı, geliri azaldığı için güncel faturayı taksitlendirse dahi ödemekte güçlük çeken abonelerimiz de olabiliyor. O noktada da radikal bir adım atarak, gecikmiş faturalar için de bir şey yapalım dedik ve kredi kartına 10 taksit imkânı sağladık.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait ve en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabilecektir.
Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Daha önce yapılandırma konusu olmuş veya taksitlendirildiği halde ödenmemiş ya da kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmiş faturalar bu kampanyaya dâhil değildir.
KAMPANYADA HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?
Kampanya kapsamında iki farklı ödeme imkanı kullanılabilmektedir.
Kredi Kartıyla Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını kredi kartı ile ödemek isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da Komisyon olmadan 10 takside anlaşmalı banka kredi kartlarıyla ödeyebilirler.
Nakit Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinat içerisinde ödemek kaydıyla, borçlarını 1'i peşin 4 TAKSİTE KADAR vade farkı olmaksızın tüm veznelerimizden taahhütname belgesi imzalayarak ödeyebilirler.