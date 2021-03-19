Doğalgaz faturaları için flaş karar! İGDAŞ harekete geçti! Doğalgaz faturalarına vade farksız taksit imkanı! Son gün 31 Mart

İlk olarak Kasım 2020'de başlattığımız ve 2021 Mayısa ayına kadar sürecek olan uygulamamızı devreye aldık. Bu çerçevede gecikmemiş güncel faturalara -kış gelince doğal olarak kullanım artıyor, fatura tutarı yükseliyor- hiçbir vade farkı ödemeden kredi kartına 2-4 taksit yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra işsiz kaldığı, geliri azaldığı için güncel faturayı taksitlendirse dahi ödemekte güçlük çeken abonelerimiz de olabiliyor. O noktada da radikal bir adım atarak, gecikmiş faturalar için de bir şey yapalım dedik ve kredi kartına 10 taksit imkânı sağladık.