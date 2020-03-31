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Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak. " dedi.

31.03.2020 15:34 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:34
Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak


LGS'ye hazırlanan milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

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Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak

O KOUNLAR SINAVDA ÇIKMAYACAK
Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.

Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak

İşte Bakanlığın sitesinde yayımlanan o döküman.

Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak
Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak
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