Meb.gov.tr'de yayımlandı! İşte LGS'de sorulacak soruların müfredatı! Bakan Selçuk duyurdu: O konular LGS'de çıkmayacak
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak. " dedi.
O KOUNLAR SINAVDA ÇIKMAYACAK
Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.