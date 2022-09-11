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Haberler Ekonomi İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

İnşaat maliyetlerinin artması ve talep yükselmesi nedeniyle konut fiyatlarındaki artış sürüyor. İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan araştırmada yeni konut fiyatlarının en uygun olduğu yer Esenyurt, en pahalı olduğu yer ise Beşiktaş olarak dikkat çekti. Esenyurt'ta standart bir yeni binada fiyatlar 12 bin liradan başlarken, bu tutar Beşiktaş'ta 45 bin TL olarak göze çarpıyor. Ankara ve İzmir'de de konut fiyatları İstanbul'a paralel şekilde... İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe yeni konut fiyatları...

11.09.2022 08:40 - Son Güncelleme: 11.09.2022 08:40
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

Yüzde 100'ü aşan Inşaat maliyet artışı ve talep birlikte Yeni Konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma da sıfır konuta ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. İstanbul'da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçede yapılan araştırmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt'ta.

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İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor. İstanbul'da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

3 BÜYÜKTE EN UCUZ ANKARA
Değerleme şirketi Ankara ve İzmir'de de yeni konut fiyatlarını mercek altına aldı. Buna göre İzmir'de yeni bir binada en ucuz evin metrekare fiyatı 6 bin 500 lira olsa da birçok ilçede 10 bin lira bandının aşıldığı görülüyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

En yüksek metrekare fiyatına bakıldığında ise rakam 85 bin liraya kadar çıkıyor. 3 büyük ilde en uygun yeni konut seçenekleri ise Ankara'da. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle dışındaki ilçelerde metrekare fiyatı 10 bin liranın altında seçenek var.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

Hürriyet'in haberine göre merkezi olmayan noktalarda fiyatlar 4-5 bin lira bandına düşüyor. Başkentte en yüksek fiyatlara bakıldığında ise metrekare satış fiyatı 50 bin lirayı buluyor.

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