İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu

Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor. İstanbul'da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.