İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe yeni konut fiyatları! En ucuz ve pahalı yerler belli oldu
İnşaat maliyetlerinin artması ve talep yükselmesi nedeniyle konut fiyatlarındaki artış sürüyor. İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan araştırmada yeni konut fiyatlarının en uygun olduğu yer Esenyurt, en pahalı olduğu yer ise Beşiktaş olarak dikkat çekti. Esenyurt'ta standart bir yeni binada fiyatlar 12 bin liradan başlarken, bu tutar Beşiktaş'ta 45 bin TL olarak göze çarpıyor. Ankara ve İzmir'de de konut fiyatları İstanbul'a paralel şekilde... İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe yeni konut fiyatları...
11.09.2022 08:40 - Son Güncelleme: 11.09.2022 08:40
Yüzde 100'ü aşan Inşaat maliyet artışı ve talep birlikte Yeni Konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma da sıfır konuta ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. İstanbul'da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçede yapılan araştırmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt'ta.
Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor. İstanbul'da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.