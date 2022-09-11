Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!
Salı günü Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projesi ile yüzbinlerce vatandaş düşük taksit ve uzun vadelerle konut sahibi olacak. Emekli, engelli, gençler, gaziler ve şehit yakınlarına kontenjan ayrılacak.
11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Hükümetin satılık ve kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
Projenin detayları Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Başkan Erdoğan projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi.