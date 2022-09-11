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Haberler Ekonomi Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Salı günü Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projesi ile yüzbinlerce vatandaş düşük taksit ve uzun vadelerle konut sahibi olacak. Emekli, engelli, gençler, gaziler ve şehit yakınlarına kontenjan ayrılacak.

11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Hükümetin satılık ve kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

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Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Projenin detayları Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Başkan Erdoğan projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi.

Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak.

Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek.

Milyonların beklediği haber! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor!

Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek.

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