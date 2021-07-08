Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

Devlet evlenmek isteyen ancak ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL çeyiz desteği sağladı. Devlet yuva kurmak isteyen vatandaşlar için maddi destekler sağlıyor. Ancak evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamına göre anne, babasından aylık gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor. Aylık gelirin 24 katı kadar da evlenme ödeneği veriliyor. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar.