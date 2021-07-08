Vav TV İzle

Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

Ve netleşti! 2 yıl boyunca 18.000 TL ödeme veriliyor! Türkiye'de devlet tarafından birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Bunlardan biri de evlenme parası olarak bilinen çeyiz parası olarak biliniyor. Devlet yuva kurmak isteyen vatandaşlar için maddi destekler sağlıyor. Ancak evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamına göre anne, babasından aylık gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor. Bu bağlamda para ödesi alabilmek için yazılı başvuru şartı bulunuyor. Yüz binlerce kişi bu destekten faydalanabiliyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayıp ödemesini almıyor.

08.07.2021 13:54 - Son Güncelleme: 08.07.2021 13:54
Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

Devlet evlenmek isteyen ancak ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL çeyiz desteği sağladı. Devlet yuva kurmak isteyen vatandaşlar için maddi destekler sağlıyor. Ancak evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamına göre anne, babasından aylık gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor. Aylık gelirin 24 katı kadar da evlenme ödeneği veriliyor. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

KİMLERE ÖDENİYOR, BAĞ- KUR'LU OLAN DA ALIR MI?

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.

Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENEN YARARLANIR MI?

Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikâh tazeleyenler yararlanamıyor.

Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

EVLENME ÖDENEĞİNİN TUTARI NE KADAR?

Evlenme ödeneğinin miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor. Aldığı aylığın veya gelirin 24 katı kadar ödenen evlenme ödeneği kapsamında 750 lira alan bir genç 18 bin liralık çeyiz parası alabilecek.

Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor

BOŞANMA DURUMUNDA BU PARA İADE Mİ EDİLİYOR?

Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden gelir ve aylığı alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor. Çeyiz parası aslında iki yıllık gelir veya aylığın peşin verilmesi anlamına geliyor. Bu paranın iadesi söz konusu değil.