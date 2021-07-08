Hesaplara geri ödemesiz en az 18 bin TL yatırılıyor! Maddi sıkıntı yaşayanlar başvurulara yıkıldı! Anında onay veriliyor
Ve netleşti! 2 yıl boyunca 18.000 TL ödeme veriliyor! Türkiye'de devlet tarafından birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Bunlardan biri de evlenme parası olarak bilinen çeyiz parası olarak biliniyor. Devlet yuva kurmak isteyen vatandaşlar için maddi destekler sağlıyor. Ancak evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamına göre anne, babasından aylık gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor. Bu bağlamda para ödesi alabilmek için yazılı başvuru şartı bulunuyor. Yüz binlerce kişi bu destekten faydalanabiliyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayıp ödemesini almıyor.
Devlet evlenmek isteyen ancak ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL çeyiz desteği sağladı. Devlet yuva kurmak isteyen vatandaşlar için maddi destekler sağlıyor. Ancak evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamına göre anne, babasından aylık gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor. Aylık gelirin 24 katı kadar da evlenme ödeneği veriliyor. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar.
KİMLERE ÖDENİYOR, BAĞ- KUR'LU OLAN DA ALIR MI?
Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.