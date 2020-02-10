2000 TL ek ödeme tarihi SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2000 TL ek ödeme tarihi SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için belli oldu! Emekliler 2018 yılından itibaren yeni bir ek ödeme daha alıyor. 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor. Ölüm aylığı gibi hisseli ödeme alanlara hisseleri oranınca ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da ödenecek. Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı şimdiden merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

10.02.2020 13:18 - Son Güncelleme: 10.02.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





