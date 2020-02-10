2000 TL ek ödeme tarihi SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2000 TL ek ödeme tarihi SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için belli oldu! Emekliler 2018 yılından itibaren yeni bir ek ödeme daha alıyor. 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor. Ölüm aylığı gibi hisseli ödeme alanlara hisseleri oranınca ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da ödenecek. Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı şimdiden merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Emekliler 2018 yılından itibaren yeni bir ek ödeme daha alıyor. 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor. Ölüm aylığı gibi hisseli ödeme alanlara hisseleri oranınca ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da ödenecek. Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı şimdiden merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
ÖNCE PROMOSYON ALACAKLAR
Emekliler bayram ikramiyesinden önce promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemeleri dolaylı eklerle 2500 TL'yi görmüş durumda. Promosyon için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK şubat ayında bir araya gelecek. Mart ayında promosyon ödemeleri alınabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.