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İşte geleceğin gözde meslekleri! Paraya para demeyecekler... İlk sırada bakın hangisi yer alıyor
İşte geleceğin gözde meslekleri! Paraya para demeyecekler... İlk sırada bakın hangisi yer alıyor
Milyonlarca genç, kariyer planını çizerken doğru adımları atmak istiyor. Uzmanlara göre önümüzdeki beş yıl içinde otomasyon milyonlarca iş ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ancak yeni fırsatlar da doğuracak. Uzaktan yapılabilecek işler de daha yaygın hale getirilirken, daha geleneksel işlerden bazıları talep görmeye devam edecek. İşte 2025 ve sonrasında en çok talep gören işlerden bazıları. (Slice.ca araştırmasından alınmıştır. Sıralama sondan başa doğrudur)
04.07.2020 08:34
- Son Güncelleme: 04.07.2020 08:34
İnşaat yöneticisi
Yeni altyapılar oluşturulup mevcut altyapılar geliştirildikçe, inşaat yöneticileri talep görmeye devam edecek. Bir inşaat projesinin hemen hemen her yönünü denetlerler ve çoklu görevde harika olmaları gerekir.
Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri
2025 yılına kadar, bir tür bilgisayar sistemi kullanmayan bir iş bulmak neredeyse imkansız olacak. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, şirketlerin ihtiyaç duydukları bilgisayarla ilgili sistemlere karar vermelerine yardımcı olur.
Pazarlama Analisti
Pazarlama analistleri giderek daha rekabetçi bir dünyada yeni gelenler için en yüksek ücretli işlerden birine sahip. Hizmetleri 2025 ve sonrasında da fazla talep görmeye devam edecek.
Denetçi
Para olacağı sürece, işletmelerin yaptıkları harcamaları hesaba katmaları gerekecek. Bu da denetçilerin işletmenin veya kuruluşun finansal tablolarını kontrol etmeye talep edilmeye devam edeceği anlamına gelir.
Uygulama Geliştiricisi
Teknolojik gelişmeler ile, yakında her şey için bir uygulama olacak. Yani, uygulama geliştiricileri gelecek için en iyi kariyerlerden birine sahip.