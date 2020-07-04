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İşte geleceğin gözde meslekleri! Paraya para demeyecekler... İlk sırada bakın hangisi yer alıyor

Milyonlarca genç, kariyer planını çizerken doğru adımları atmak istiyor. Uzmanlara göre önümüzdeki beş yıl içinde otomasyon milyonlarca iş ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ancak yeni fırsatlar da doğuracak. Uzaktan yapılabilecek işler de daha yaygın hale getirilirken, daha geleneksel işlerden bazıları talep görmeye devam edecek. İşte 2025 ve sonrasında en çok talep gören işlerden bazıları. (Slice.ca araştırmasından alınmıştır. Sıralama sondan başa doğrudur)

04.07.2020 08:34 - Son Güncelleme: 04.07.2020 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





