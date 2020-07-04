Türkiye genelinde 52 HES’in toplu açılışı yapılacak! Başkan Erdoğan telekonferans ile bağlanacak
Son dakika haberi... Türkiye, dem yatırımlarına devam ediyor. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran Türkiye, pazar günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santral (HES) açılışlarını gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışa video konferans ile katılım sağlayacak.
TÖREN PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağlayacağı, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayacak.
BİN 439 MEGAVAT KURULU GÜÇ
Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.
AYDEM tarafından Tokat'a yapılan Akıncı HES, Enerji Bakanı Dönmez'in katılımıyla devreye alınacak.