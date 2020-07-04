Türkiye genelinde 52 HES’in toplu açılışı yapılacak! Başkan Erdoğan telekonferans ile bağlanacak

BİN 439 MEGAVAT KURULU GÜÇ

Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.

AYDEM tarafından Tokat'a yapılan Akıncı HES, Enerji Bakanı Dönmez'in katılımıyla devreye alınacak.