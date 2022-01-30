İşte erken emeklilik için 7 formül! 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz!

Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde erken emeklilik ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte erken emeklilik için 7 formül...