İşte erken emeklilik için 7 formül! 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz!
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden bu yana emeklilik hayali kuruyor. Emeklilik yaşına yaklaşanlar ise nasıl erken emekli olabilirim? Sorusunun yanıtını arıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için 7 formül devrede. Emeklilik için ilk belirleyici kriter sigorta başlangıç tarihi. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişiyor. Ancak bazı koşullarda erken emeklilik imanı doğuyor. Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.
Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.
Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde erken emeklilik ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte erken emeklilik için 7 formül...
15 YIL VE 3600 GÜN
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.