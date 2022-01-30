Arsa ve tarlaya talep patladı fiyatlar yükseldi! 2021’de de alan kazandı! İşte bölge bölge fiyatlar...

HAVALİMANI OTOYOL VE KANAL ETKİSİ

İstanbul'da arsa alımlarının Müstakil Ev istediğinden çok yatırım amaçlı olduğuna dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projelerinin arsa ve arazi alımında önemli rol oynadığını söyledi. Kolcuoğlu, "Projelerin ilk etkisi imarı olmayan arazilerin satışlarındaki trend ve değerlerindeki artı yönlü değişim şeklinde gerçekleşti. Bu anlamda Tayakadın, Yeniköy, Durusu ve Karaburun gibi bölgeler ile Poyrazköy, Uskumruköy, Hüseyinli gibi köylerde arazi satışlarından ilk olarak etkilenen bölgeler olmuştur.