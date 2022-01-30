Arsa ve tarlaya talep patladı fiyatlar yükseldi! 2021'de de alan kazandı! İşte bölge bölge fiyatlar...
Türkiye'de geçtiğimiz yıl arsa, tarla ve dükkan gibi konut dışı gayrimenkul satışında adeta patlama yaşandı. Toplamda 1,5 milyon konut dışı gayrimenkul satışı yapıldı. Talep artışıyla birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir ve Çanakkale gibi yerlerde arsa ve tarlaların fiyatları 10 katına kadar yükseldi. İşte bölge bölge fiyatlar...
Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle 'düşük bütçelerle alternatif Yatırım arayışı' ve 'pandeminin etkisi ile müstakil yaşam hayali' arsa tarla satışlarındaki artışta önemli rol oynadı. Peki yatırımını arsa ve tarlaya yapanlar ne kazandı? Bu sorunun yanıtını veren çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme'den geldi.
Şirket, yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerdeki arsa ve tarla fiyatlarını mercek altına aldı. Sonuç gösteriyor ki yatırımını doğru lokasyonda arsa ve tarlaya yapanlar kazançlı çıktı. İstanbul Arnavutköy'de Tarla Fiyatları 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 600 artarken, Eyüp'te bu artış yüzde 700'ü aştı, Çatalca'da yüzde 500'ü buldu.
HAVALİMANI OTOYOL VE KANAL ETKİSİ
İstanbul'da arsa alımlarının Müstakil Ev istediğinden çok yatırım amaçlı olduğuna dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projelerinin arsa ve arazi alımında önemli rol oynadığını söyledi. Kolcuoğlu, "Projelerin ilk etkisi imarı olmayan arazilerin satışlarındaki trend ve değerlerindeki artı yönlü değişim şeklinde gerçekleşti. Bu anlamda Tayakadın, Yeniköy, Durusu ve Karaburun gibi bölgeler ile Poyrazköy, Uskumruköy, Hüseyinli gibi köylerde arazi satışlarından ilk olarak etkilenen bölgeler olmuştur.
Diğer taraftan inşaatın başlaması ile birlikte, konut bölgelerindeki pozitif yönde etkilenme de görülmeye başlanmıştır. Bu anlamda Arnavutköy, Sarıyer, Çatalca, Silivri, Beykoz, Çekmeköy, Pendik ve Gebze, Dilovası ilk etapta etkilenen konut bölgeleri oldu. Özelikle son 5 yılda bu bölgelerde yapılan konut projelerinde havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu en önemli pazarlama argümanı olarak kullanıldı" dedi.