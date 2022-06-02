Bankalar adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar iyice yükseldi.