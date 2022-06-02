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Bankalar adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

Bankaların emeklilere yönelik kampanyaları hız kazandı. Promosyon tutarı da yükseldi. Haziran kampanyalarında emeklilerin promosyonu 3 bin 500 liraya kadar çıktı.

Çığıl Ön Yener
02.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:18
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

Emeklilere banka promosyonu fırsatı büyüdü.

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Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar iyice yükseldi.

Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

Haziran kampanyalarında promosyon 3 bin 500 liraya kadar çıktı. İşte bazı bankaların kampanyaları:

Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

BANKALAR NE VERİYOR?

Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri

AKBANK: Maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.850 lira ek promosyon, 1.500-2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 2.275 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.750 lira ek promosyon veriyor.

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