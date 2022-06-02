Bankalar adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankaların emeklilere yönelik kampanyaları hız kazandı. Promosyon tutarı da yükseldi. Haziran kampanyalarında emeklilerin promosyonu 3 bin 500 liraya kadar çıktı.
02.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:18
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Haziran kampanyalarında promosyon 3 bin 500 liraya kadar çıktı. İşte bazı bankaların kampanyaları:
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri
Bankalara adeta yarış içerisinde! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 promosyon ücretleri