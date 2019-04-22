İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...
Genel olarak kendi isteği ile ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor. Ancak bunun istisnası var, haklı fesih. Bu durumda kendi isteği ile ayrılanlara da işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen birçok detay var. Peki, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alanın sigortası devam eder mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...
22.04.2019 07:51
- Son Güncelleme: 22.04.2019 07:51
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