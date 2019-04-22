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İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...

Genel olarak kendi isteği ile ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor. Ancak bunun istisnası var, haklı fesih. Bu durumda kendi isteği ile ayrılanlara da işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen birçok detay var. Peki, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alanın sigortası devam eder mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...

22.04.2019 07:51 - Son Güncelleme: 22.04.2019 07:51
İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...

Çalışanlar işsiz kaldıklarında 10 aya varan maaş imkanından yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin yolları da bulunuyor.

İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...

Haklı fesih durumunda kendi isteği ile işten ayrılanlara da işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları:

İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
4A'lı olarak çalışan sigortalılar, haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor.

İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...

Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

İstifa edene 10 ay maaş! İşte işsizlik maaşı almanın yolları...
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