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Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı "varlık barışı" uygulamasında vergi ödenmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu yeni "varlık barışı" uygulamasında, geçmiştekilerden farklı olarak yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek.

26.11.2020 11:12 - Son Güncelleme: 26.11.2020 11:12
Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı varlık barışı uygulamasında vergi ödenmeyecek

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açıldı. Başkan Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." mesajını verdi.

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Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı varlık barışı uygulamasında vergi ödenmeyecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamanın vatandaşlara anlatılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Başkanlık, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uygulamaya ilişkin rehber, video ve görsel içerikler paylaşacak. Varlık barışına ilişkin tereddüt edilen konularda mükellefler, Başkanlığın çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER-189) arayabilecek.

Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı varlık barışı uygulamasında vergi ödenmeyecek

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı varlık barışı uygulamasında vergi ödenmeyecek

Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı varlık barışı uygulamasında vergi ödenmeyecek

Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

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