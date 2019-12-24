İşte doğalgaz faturasını yüzde 50 düşüren yöntemler!
Kombi kullanımı faturalara yansımaya başladı. Doğalgaz faturalarının el yakmaması için bazı yöntemler bulunuyor. Bilinen bazı yöntemler faturanızı yükseltirken bazıları ise yüzde 50'ye kadar düşme sağlayabiliyor. İşte doğalgaz faturanızı yüzde 50 düşürecek yöntemler…
Uşak'ta kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma amaçlı en yaygın enerjilerden olan doğal gazın kullanımı artıyor. Yoğun kullanım şekline bağlı olarak yüksek faturalar da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Uzmanlar kombinin yanlış kullanılmasından kaynaklı yüksek faturalardan korunmak ve kombinin ömrünü uzatmak için, aç-kapa yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Kombilerden maksimum verim alınması ve çevreye verilen zararı minimuma indirmek için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. Öte yandan düzenli bakımların yapılması kombinin ömrünü de uzatıyor.
Doğru kombi kullanmanın ve tasarrufun yollarını anlatan kombi servisi yetkilisi Aşirettin Çörek, "Doğru kombi kullanımı şu anda kış aylarında olduğumuz için kesinlikle aç-kapa yapılmaması gerekiyor. Tasarruf olarak en ideal şu anda oda termostat kullanımıdır. Evde kimse yoksa dahi genelde müşterilerimiz kapatıyor, kapatırlarsa daha çok yakacaklarını bilmiyorlar. Daha az yakacağını düşünüyorlar oysa ki tam tersi daha fazla yakar" diye konuştu.
PERİYODİK BAKIM HER YAZ YAPILMALI
Periyodik bakımların yazın yapılmasının önemine değinen Çörek, "İkinci bir olay ise bakımlarının yapılmasıdır. Her yıl düzenli olarak bakım yaptırdıklarında daha doğrusu haziran ayından yaptırdıklarında yıllık olarak en iyi kullanım o şekilde olur. Yakıt tasarrufunda da kışın hiç problem yaşamazlar" şeklinde konuştu.