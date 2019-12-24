İşte doğalgaz faturasını yüzde 50 düşüren yöntemler!

Doğru kombi kullanmanın ve tasarrufun yollarını anlatan kombi servisi yetkilisi Aşirettin Çörek, "Doğru kombi kullanımı şu anda kış aylarında olduğumuz için kesinlikle aç-kapa yapılmaması gerekiyor. Tasarruf olarak en ideal şu anda oda termostat kullanımıdır. Evde kimse yoksa dahi genelde müşterilerimiz kapatıyor, kapatırlarsa daha çok yakacaklarını bilmiyorlar. Daha az yakacağını düşünüyorlar oysa ki tam tersi daha fazla yakar" diye konuştu.