Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yılbaşı öncesi kritik uyarı

4. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin

Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. İndirimin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.