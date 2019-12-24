Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yılbaşı öncesi kritik uyarı
Uzmanlar yılbaşı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğunda siber dolandırıcıların kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için fırsat kolladığını belirterek vatandaşları uyardı. Bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını isteyen uzmanlar, dikkat edilmesi gereken 12 konuyu vatandaşlarla paylaştı.
1. Bilinen web sitelerinden alışveriş yapın
En iyi fırsatlar bazen hiç duymadığınız web sitelerinden gelir. Bu fırsatlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Bilmediğiniz bir web sitenin arkasında, umduğunuz gibi bir şirket bulunmayabilir ve aktardığınız tüm veriler an itibariyle online hesaplarınıza erişmeyi deneyebilecek üçüncü bir tarafın elinde olabilir.
2. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin
Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
3. Yılbaşı temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin
Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.
4. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin
Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. İndirimin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.