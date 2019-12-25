Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL
Ocak artışı için gün sayan emekliler için, Türkiye Emekliler Derneği'nden 'asgari ücret zammı' çağrısı geldi: Emeklinin zam oranı, asgari ücret artış oranından az kalırsa, fark kapatılsın. Talep karşılık bulursa emeklilerin zam oranı da enflasyon kadar değil asgari ücretteki artış kadar olabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
25.12.2019 08:06
- Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06
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