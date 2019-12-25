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Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

Ocak artışı için gün sayan emekliler için, Türkiye Emekliler Derneği'nden 'asgari ücret zammı' çağrısı geldi: Emeklinin zam oranı, asgari ücret artış oranından az kalırsa, fark kapatılsın. Talep karşılık bulursa emeklilerin zam oranı da enflasyon kadar değil asgari ücretteki artış kadar olabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

25.12.2019 08:06 - Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06
Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

Emekliler Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor.

Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

Zam için geri sayım başlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) "Artış sistemi değişsin" çağrısı geldi.

Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

NASIL UYGULANACAK?
TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, "Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli.

Emekliye asgari ücret zammı | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine en az 2.500 TL

Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli. Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir" dedi.

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