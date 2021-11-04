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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

İŞKUR'dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hem yurt içinde hem de yurt dışında istihdamı büyütmeye devam ediyor. 2021 yılında tam 10 bin 275 kişiye aralarında Almanya, Sırbistan ve Katar'ın da yer aldığı bir çok ülkede iş bulan İŞKUR, projelerine kesintisiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitleri onaylanmıştı. Bu yıl ise yine ocak-eylül dönemlerinde yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırıldı ve 10 bin 275 kişiye iş imkanı sağlandı. İşte İŞKUR yurdışı istihdamı hakkında detaylar...

04.11.2021 16:13 - Son Güncelleme: 04.11.2021 16:13
İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

İŞKUR, yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamında yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş buluyor, ,şverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerinin onaylanması konusunda aracılık ediyor, yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılması süreçlerini yürütüyor. Binlerce kişi yurtdışında iş bulma hayaliyle yanıp tutuşurken İŞKUR yurt içi istihdamının yanı sıra yurt dışı ishidamında da büyük rol oynuyor. 2020 yılında 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR, bu yıl da 10 bin 275 kişiye destek oldu.

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İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

2021 yılının 10 aylık bölümünde yurt içinde 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına katkı sağlıyor.

İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

ALMANYA İLK SIRADA!

İŞKUR, geçtiğimiz senenin ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı. Bu yılın aynı döneminde de yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırılarak 10 bin 275 kişi oldu.

İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

Yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle Özbekistan, 449 kişiyle Ukrayna, 318 kişiyle İsrail ve 299 kişiyle Rusya izledi.

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