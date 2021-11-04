İŞKUR’dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...

İŞKUR, yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamında yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş buluyor, ,şverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerinin onaylanması konusunda aracılık ediyor, yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılması süreçlerini yürütüyor. Binlerce kişi yurtdışında iş bulma hayaliyle yanıp tutuşurken İŞKUR yurt içi istihdamının yanı sıra yurt dışı ishidamında da büyük rol oynuyor. 2020 yılında 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR, bu yıl da 10 bin 275 kişiye destek oldu.