İŞKUR'dan yurtdışında çalışmak isteyenlere iş imkanı! 2021 yılında 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu! Almanya, Rusya, Ukrayna, Katar...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hem yurt içinde hem de yurt dışında istihdamı büyütmeye devam ediyor. 2021 yılında tam 10 bin 275 kişiye aralarında Almanya, Sırbistan ve Katar'ın da yer aldığı bir çok ülkede iş bulan İŞKUR, projelerine kesintisiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitleri onaylanmıştı. Bu yıl ise yine ocak-eylül dönemlerinde yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırıldı ve 10 bin 275 kişiye iş imkanı sağlandı. İşte İŞKUR yurdışı istihdamı hakkında detaylar...
İŞKUR, yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamında yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş buluyor, ,şverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerinin onaylanması konusunda aracılık ediyor, yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılması süreçlerini yürütüyor. Binlerce kişi yurtdışında iş bulma hayaliyle yanıp tutuşurken İŞKUR yurt içi istihdamının yanı sıra yurt dışı ishidamında da büyük rol oynuyor. 2020 yılında 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR, bu yıl da 10 bin 275 kişiye destek oldu.
İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.
ALMANYA İLK SIRADA!
İŞKUR, geçtiğimiz senenin ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı. Bu yılın aynı döneminde de yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırılarak 10 bin 275 kişi oldu.