Hesap açana masrafsız 5.000 TL kredi veriliyor! Faizsiz kredi müjdesi! İşte geri ödeme planı ve başvuru koşulları...
Faizsiz kredi müjdesi! Hesap açana masrafsız 5.000 TL kredi veriliyor! İşte bu durumda da geri ödeme planı ve başvuru koşulları merak konusu olmaya başladı. Anında nakit para çekmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisi bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi. Son olarak Akbank tarafından yapılan açıklamada, mobilden Akbank'lı olanlara %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredini kullanma imkanı sunuldu. Ayrıca diğer bankalar tarafından da çeşitli fırsatlar sunuluyor. İşte banka banka faiz oranlarında son durum...
Bankalar kredi faiz oranlarında yeni fırsatlarını müşterileriyle paylaşıyor. Akbank'tan 5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi dikkat çekti. 12 ay vadeyle sıfır faizli kredi hakkınızı kullanabilirsiniz. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. En son konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında 1.20'ye düştü. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılmaktadır.
Kredi başvurusunu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenler başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilir.