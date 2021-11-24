Hesap açana masrafsız 5.000 TL kredi veriliyor! Faizsiz kredi müjdesi! İşte geri ödeme planı ve başvuru koşulları...

Bankalar kredi faiz oranlarında yeni fırsatlarını müşterileriyle paylaşıyor. Akbank'tan 5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi dikkat çekti. 12 ay vadeyle sıfır faizli kredi hakkınızı kullanabilirsiniz. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. En son konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında 1.20'ye düştü. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılmaktadır.