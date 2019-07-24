İstanbul'un şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalı'sı satışta! Boris Johnson detayı...

DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİNDEN BİRİ

Saffet Emre Tonguç, bu yalıyla ilgili şunları söyedi: "Boğaz, dünyanın en önemli su yollarından bir tanesi ve bence adeta dünyanın gerdanlığı gibi. Bu gerdanlığın üzerinde de birbirinden güzel yalılar yani inci taneleri var. Toplam 600 yalı bulunuyor, 366 tanesi de tarihi nitelik taşıyor. Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı da bunlardan bir tanesi ve dünyanın da en pahalı 10 evinden bir tanesi olarak geçiyor. Ben bir seyahat yazarı ve aynı zamanda bir tarihçi olarak her sene boğazda turlar yapıyorum.