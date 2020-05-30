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İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

Koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimi incelendi. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerinde konut fiyatları adeta fırladı. Peki hangi ilçelerde konut fiyatları ne durumda? Konut fiyatlarında birim fiyat ne kadar değişti? Hangi ilçede konut fiyatları yüzde kaç arttı? İşte detaylar.

30.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 30.05.2020 09:44
İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

İşte Hürriyet'in aktardığı habere göre ilçe ilçe konut fiyatlarındaki değişim:


İlçe Adı: Esenyurt

Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.237

Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.487

Değişim Oranı (Yüzde): 11

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

İlçe Adı: Arnavutköy

Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.352

Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.489

Değişim Oranı (Yüzde): 6

İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

İlçe Adı: Beylikdüzü

Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.392

Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.679

Değişim Oranı (Yüzde): 12

İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

İlçe Adı: Sultangazi

Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.588

Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.613

Değişim Oranı (Yüzde): 1

İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

İlçe Adı: Sancaktepe

Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.502

Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.632

Değişim Oranı (Yüzde): 5

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