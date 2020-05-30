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İstanbul'un o ilçelerinde konut fiyatları fırladı! İşte ilçe ilçe salgından önce ve sonra konut fiyatları

Koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimi incelendi. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerinde konut fiyatları adeta fırladı. Peki hangi ilçelerde konut fiyatları ne durumda? Konut fiyatlarında birim fiyat ne kadar değişti? Hangi ilçede konut fiyatları yüzde kaç arttı? İşte detaylar.

30.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 30.05.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





