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İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Son dakika haberi... Kamuda yeni normale dönüş bugün başladı. Kamu kurumlarında çalışanlar bugün itibarıyla normal mesaiye döndü. Peki kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izinleri devam edecek mi? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından bir genelge yayınlanırken, hangi hastalıkların kronik sayılacağı belirlendi. İşte memurların idari izinli sayılacağı o kronik hastalıkların listesi... (RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN)

01.06.2020 08:41 - Son Güncelleme: 01.06.2020 08:46
İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kamu personeli uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan adımlarla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran pazartesi (bugün) normal mesai yapmaya başlayacak.

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İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda normale dönüş için geri sayım başlarken hangi memurların mesaisine başlayacağı ya da kronik hastalığı olanlar ile hamilelerin idari izinlerinin olup olmayacağı merak konusu oldu.

İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında mart ayından bu yana ofislere gitmeyen kamu çalışanlarının normalleşme süreci kapsamında mesaiye dönüşü için tarih belirlendi.

İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?
Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi gündellendi! Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

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