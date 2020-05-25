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ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var... ATM'ye gizlenmiş gizli bir aparatla tüm kredi kartı bilgileriniz çalınabilir. Peki ATM hırsızlarının şeytanın aklına gelmeyecek yöntemi ne? Gizli aparat nasıl anlaşılır? İşte ATM'deki gizli tehlike...

25.05.2020 06:46 - Son Güncelleme: 25.05.2020 06:46
ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?

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ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!

ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!

ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?

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