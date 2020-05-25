ATM'den para çekerken dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir
Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var... ATM'ye gizlenmiş gizli bir aparatla tüm kredi kartı bilgileriniz çalınabilir. Peki ATM hırsızlarının şeytanın aklına gelmeyecek yöntemi ne? Gizli aparat nasıl anlaşılır? İşte ATM'deki gizli tehlike...
25.05.2020 06:46
- Son Güncelleme: 25.05.2020 06:46
ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?
Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!
Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!
Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.
Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?