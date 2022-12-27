EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

KISMİ EMEKLİLİKTE 3 ŞART BULUNUYOR

Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT düzenlemesi bu şartları değiştirebilir.

🔸3.600 gün primi tamamlamak,

🔸15 yıl sigortalılık süresini doldurmak,

🔸Kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 yaş şartını sağlamak.