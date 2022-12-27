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Haberler Ekonomi EYT'ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK'dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

EYT'ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK'dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden emeklilik başvuruları ile ilgili bir video paylaştı. Heyecanla açıklanması beklenen EYT için nefesler tutuldu. Bakan Bilgin tarafından 226 Aralık haftasında netleşeceği söylenen EYT için son 3 gün kaldı. Bu nedenle konuyla ilgili detaylar merak edilirken emeklilik başvurusu hakkında bir açıklama geldi. SGK tarafından yapılan paylaşımda e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı gösteriliyor. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
27.12.2022 12:32 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:32
EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

Son dakika EYT gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta açıklanması beklenen EYT için başvuru detayları netleşti.

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EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

EKSİK PRİMİ OLANLAR DİKKAT!

Şartları tamamlayıp emekli olamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş ödenmiş olan primlerini talep edebilir. Bir vefat durumunda hak sahibinin yakınları bu imkandan yararlanabilir.

EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

KISMİ EMEKLİLİKTE 3 ŞART BULUNUYOR

Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT düzenlemesi bu şartları değiştirebilir.

🔸3.600 gün primi tamamlamak,
🔸15 yıl sigortalılık süresini doldurmak,
🔸Kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 yaş şartını sağlamak.

EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

SGK'DAN EYT PAYLAŞIMI

SGK tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, EYT emekliliğin başvuruları ile ilgili detaylar yer alıyor.

EYT’ye SON 3 kala GİŞE AÇILDI! SSK, Bağ-Kurlu milyonlara 3.660, 5.400 primle erken emeklilik! SGK’dan e-devlet EMEKLİLİK BAŞVURUSU açıklaması!

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

-Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

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