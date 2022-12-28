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Haberler Ekonomi Start verildi fiyatlar tık düştü! 6'lısı 29,95'e satışta! Yeni güne girildi A101'in 1. aktüel kataloğu güncellendi! 28-31 Aralık fiyat listesi...

Start verildi fiyatlar tık düştü! 6'lısı 29,95'e satışta! Yeni güne girildi A101'in 1. aktüel kataloğu güncellendi! 28-31 Aralık fiyat listesi...

A101'in aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Gıda ürünlerinde büyük indirimler başladı. Ocak ayı gelmeden indirimleri kapmak isteyenler için indirimli ürünlerin tamamına liste halinde haberimizde yer verdik. 6'lısı 29,95'e satışa girdi. Peki Bu hafta A101 kataloğunda neler indirimde? İşte 27- 31 Aralık 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!

28.12.2022 11:45 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:46
Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimli ürünler listesini her hafta yenileyen A101, bu hafta da güncel kataloğunu paylaştı. Buna göre 27 Aralık 2022 tarihinden itibaren gıda ürünlerinde indirimler başladı. Beyaz eşya, mobilya ve teknolojik aletlerin bulunduğu katalogdaki indirimler ise 29 Aralık'ta başlayacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu listesi ve fiyat bilgisi...

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Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

A101 27-31 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Maden Suyu Çeşitleri 8,95 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 5,35 TL

Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri 14,95 TL

Çizi Peynirli Kraer 15,95 TL

Yumuşak Şeker Çeşitleri 12,95 TL

Kuruyemiş Çeşitleri 29,95 TL

Cin Mısır 24,90 T

Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

Süzme Yoğurt 29,95 TL

Tereyağı 44,95 TL

Ayran 21,95 TL

Kartanesi Pasta 35,90 TL

Sos Çeşitleri 14,90 TL

Közlenmiş Patlıcan 32,90 TL

Kornişon Turşu 59,90 TL

Siyah Zeytin 54,90 TL

Fıstık Ezmesi 69,90 TL

Geleneksel Reçel Çeşitleri 44,90 TL

Süzme Çiçek Balı 79,95 TL

Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

Tek Kişilik Baskılı Battaniye 149,00 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299,00 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 219,00 TL

Supersoft Pijama Takımı 139,00 TL

Ütü Masası 299,95 TL

Kanatlı Kurtumalık 199,95 TL

Paçası Lastikli Eşofman Altı 99,95 TL

Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

61 Tuşlu Org 649,00 TL

Büyük Boy Valiz 499,95 TL

Ota Boy Valiz 399,95 TL

Kabin Boy Valiz 249,95 TL

Bayan İçi Kürklü Terlik 79,95 TL

Bay Deri Çanak Terlik 27,95 TL

Oyuncak Mutfak Seti 2 Katlı 49,95 TL

Oyuncak Çantalı Büyük Bloklar 199,95 TL

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