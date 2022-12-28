Start verildi fiyatlar tık düştü! 6'lısı 29,95'e satışta! Yeni güne girildi A101'in 1. aktüel kataloğu güncellendi! 28-31 Aralık fiyat listesi...
A101'in aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Gıda ürünlerinde büyük indirimler başladı. Ocak ayı gelmeden indirimleri kapmak isteyenler için indirimli ürünlerin tamamına liste halinde haberimizde yer verdik. 6'lısı 29,95'e satışa girdi. Peki Bu hafta A101 kataloğunda neler indirimde? İşte 27- 31 Aralık 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
28.12.2022 11:45 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:46
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimli ürünler listesini her hafta yenileyen A101, bu hafta da güncel kataloğunu paylaştı. Buna göre 27 Aralık 2022 tarihinden itibaren gıda ürünlerinde indirimler başladı. Beyaz eşya, mobilya ve teknolojik aletlerin bulunduğu katalogdaki indirimler ise 29 Aralık'ta başlayacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu listesi ve fiyat bilgisi...