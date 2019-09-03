İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut
Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte vatandaşların gözü satılık evlerde. Faizlerin düşmesi fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da firmalardan veya sahibinden satılık ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Konut faizlerinin düşmesiyle birlikte uzun vadenin avantajıyla kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı satılık daireler İstanbul'un hangi ilçesinde! İşte faiz düşüşünü yatırım fırsatına çevirmek isteyenler için İstanbul'da satılık daire fiyatları...
Kamu bankaları liderliğinde başlayan düşük konut kredisi faizi yatırım yapacak olanların ilgisini çekmeye başladı. Uzun vade süresi nedeniyle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı doğuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da ucuz satılık daireleri araştırıyor. Peki hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? İşte yatırım yapmak isteyenlere İstanbul'da satılık daire fiyatları...