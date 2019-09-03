İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte vatandaşların gözü satılık evlerde. Faizlerin düşmesi fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da firmalardan veya sahibinden satılık ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Konut faizlerinin düşmesiyle birlikte uzun vadenin avantajıyla kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı satılık daireler İstanbul'un hangi ilçesinde! İşte faiz düşüşünü yatırım fırsatına çevirmek isteyenler için İstanbul'da satılık daire fiyatları...

03.09.2019 08:31 - Son Güncelleme: 03.09.2019 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





