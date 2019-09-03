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İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte vatandaşların gözü satılık evlerde. Faizlerin düşmesi fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da firmalardan veya sahibinden satılık ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Konut faizlerinin düşmesiyle birlikte uzun vadenin avantajıyla kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı satılık daireler İstanbul'un hangi ilçesinde! İşte faiz düşüşünü yatırım fırsatına çevirmek isteyenler için İstanbul'da satılık daire fiyatları...

03.09.2019 08:31 - Son Güncelleme: 03.09.2019 08:33
İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Kamu bankaları liderliğinde başlayan düşük konut kredisi faizi yatırım yapacak olanların ilgisini çekmeye başladı. Uzun vade süresi nedeniyle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı doğuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da ucuz satılık daireleri araştırıyor. Peki hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? İşte yatırım yapmak isteyenlere İstanbul'da satılık daire fiyatları...

İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

İŞTE İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLIK EVLER
Arnavutköy

160 bin lira

İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Avcılar

172 bin lira

İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Bağcılar

220 bin lira

İstanbul'da sahibinden satılık daire fiyatları ne kadar! İstanbul'da sahibinden ucuz konut

Bahçelievler

280 bin lira

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