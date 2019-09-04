Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de zam gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki bu oranla ek ödemeli emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
04.09.2019 07:48
- Son Güncelleme: 04.09.2019 07:48
DİĞER GALERİLER