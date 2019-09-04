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Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de zam gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki bu oranla ek ödemeli emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

04.09.2019 07:48 - Son Güncelleme: 04.09.2019 07:48
Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek.

Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü.

Emekliye ek ödeme zammı! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.

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