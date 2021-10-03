18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor
Aksaray'da bir fabrikada 18 yıl çalışan 34 yaşındaki Ersin Öztop, bir arkadaşının tavsiyesi ile işini bırakıp köyünde kültür mantarı üretmeye başladı. 50 bin lira sermaye ile kurduğu tesiste aylık 3 ton mantar üreten Öztop, ""Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim ve günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.
03.10.2021 09:48
- Son Güncelleme: 03.10.2021 09:48
18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyü'ne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı.