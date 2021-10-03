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18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

Aksaray'da bir fabrikada 18 yıl çalışan 34 yaşındaki Ersin Öztop, bir arkadaşının tavsiyesi ile işini bırakıp köyünde kültür mantarı üretmeye başladı. 50 bin lira sermaye ile kurduğu tesiste aylık 3 ton mantar üreten Öztop, ""Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim ve günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.

03.10.2021 09:48 - Son Güncelleme: 03.10.2021 09:48
18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyü'ne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı.

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18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

'İŞÇİYKEN, İŞVEREN OLDUM'
Şu an ayda 3 ton mantar üreten Öztop, tesiste 3'ü daimi olmak üzere 8 işçi çalıştırıyor. İşçi iken patron olan Öztop, şunları söyledi: ''18 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşım, 'sen mantar üret, ben satarım' dedi.

18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

Onun tavsiyesi üzerine 18 yıllık işimi bırakıp, 3 yıl önce 50 bin TL sermayeyle 120 metrekare alanda ilk çadırımızı kurarak, mantar üretmeye başladık. Kendimi geliştirerek 2'nci seramızı kurduk.

18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

Devlet desteğiyle KOP kapsamında yüzde 70 hibeyle beraber 3'üncü serayı da kurduk. Şu an 4'üncü serayı da kurmayı hedefliyoruz. Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu.

18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

Yanımda da 3 kadrolu işçim var. Bunun haricinde günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz. İşçiyken, işveren oldum. 18 yıl özel sektörde işçi olarak çalıştım. Şu an da köyümdeki kadınlara gelir kapısı oldum"

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