18 yıllık işini bıraktı şimdi paraya para demiyor! Asgari ücretin 4 katı gelir! Talebe yetişemiyor

'İŞÇİYKEN, İŞVEREN OLDUM'

Şu an ayda 3 ton mantar üreten Öztop, tesiste 3'ü daimi olmak üzere 8 işçi çalıştırıyor. İşçi iken patron olan Öztop, şunları söyledi: ''18 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşım, 'sen mantar üret, ben satarım' dedi.