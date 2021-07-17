Çöpsüz üzüm dedirtecek daire fiyatları! TOKİ'den 12 bin 198 yeni konut müjdesi! 30 Eylül'e kadar... TOKİ pek çok ilde yeni projeler için hazırlıklara başladı. Ayrıca yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler için uygun taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınıyor.