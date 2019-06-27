İstanbul Havalimanı'na büyük onur!

AKILLI TEKNOLOJİLER VE BİLİŞİM ALTYAPISI

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.