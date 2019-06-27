İstanbul Havalimanı'na büyük onur!
İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin "Readers Choice 2019" ödüllerinde, "Airport of the Year" kategorisinde aday gösterilen 10 havalimanından biri oldu.
27.06.2019 16:15
- Son Güncelleme: 27.06.2019 16:15
İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.
Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.
Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi
İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ
AKILLI TEKNOLOJİLER VE BİLİŞİM ALTYAPISI
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.