İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR anne projesi başvuru şartları neler?
İŞKUR yeni projelerine her gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR işbaşı eğitim programlarının startını da verdi. 'İşte Anne Projesi' ile İŞKUR annelere büyük bir fırsat sunuyor. Bu projede Annelere 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL şeklinde ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor. Peki, İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işi olmayan anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işi olmayan anne harçlık alma şartları neler? İşte İŞKUR 'Anne Projesi' hakkında dört gözle beklenen soruların yanıtları...
İŞKUR tarafından başlatılan 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 400 lira devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor. Bu süre içinde anneye kreş parası da ödeniyor.
Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.
İŞKUR gerçekleştirdiği projelerle işizlerin yüzünü güldürüyor. Birçok iş ilanı yayınlayarak istihdama katkıda bulunan İŞKUR, ev hanımı olan annelere de iş imkanı sağlayacak istihdam toplantıları gerçekleştiriyor. 'İşte Anne Projesi' ile çalışmak isteyen ancak mesleği olmayan annelere meslek eğitimi veriliyor. Bunun yanı sıra günlük 80 TL de annelere veriliyor. Aylık 2400 TL işsiz ev hanımlarına ödeme yapılırken 3 ayda 7200 TL ödenek ayrılıyor. Birçok kiş, "İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler?" sorularının yanıtlarını arıyor. Sizler için İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu ile ilgili detayları derledik. İşte en güncel bilgiler...
Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi... Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.