İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor
Son dakika ekonomi haberleri... İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlamdı. Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İstanbul Finans Merkezi, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak. Merkezde kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor. İşte detaylar...
İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlamdı.
Nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi yaratmayı hedefleyen ve İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) son durumu görüntülendi.
Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İFM, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.
Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.