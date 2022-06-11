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İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

Son dakika ekonomi haberleri... İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlamdı. Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İstanbul Finans Merkezi, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak. Merkezde kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

11.06.2022 11:28 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:30
İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlamdı.

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İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

Nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi yaratmayı hedefleyen ve İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) son durumu görüntülendi.

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

YÜZDE 81'İ TAMAM
Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelecek İFM'de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM'nin isimleri yer almaya başlarken, nisan ayı itibarıyla merkezin yüzde 81'i tamamlandı.

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İFM, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Kiralamalar başlıyor

Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.

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