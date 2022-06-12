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Başvurular, e-devlet sisteminden başladı! Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda eksik kadro tespiti yaparak, personel alımlarının yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda, geride bıraktığımız hafta içerisinde alım ilanını yayınlayan bakanlık, ilgili ilana ilişkin ayrıntıları paylaştı.

takvim.com.tr
12.06.2022 10:26 - Son Güncelleme: 12.06.2022 10:26
Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer kamu kurumları gibi yeni dönemin eksik personel tespitini yaparak ilana çıktı. Tek kadroda, toplamda 25 personelin istihdam edileceğini ve alımların farklı iller için yapılacağını belirten bakanlık, ilgili ilanına ilişkin tüm ayrıntıları yayınladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı ilanı içeren haberin devamı

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Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2022

Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşa sunduğu milyonlarca TL'lik sosyal yardım modelleri ve geliştirdiği diğer projeler sayesinde yakından takip edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez yardım hizmeti ile değil personel alımı ilanı ile gündeme geldi.

Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre işaret dili tercümanı pozisyonunda eksiklikler olduğu ve bu kapsamda kurum bünyesine toplamda 25 kişinin dahil edileceği bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı yapılacak olan illeri şu şekilde belirledi:

  • Tokat, Tekirdağ, Şırnak, Şanlıurfa, Samsun, Osmaniye, Rize, Ordu, Muş, Mardin, Malatya, Kastamonu, Kahramanmaraş, İstanbul, Giresun, Elazığ, Edirne, Bolu, Düzce, Bitlis, Adıyaman, Ağrı, Zonguldak, Van, Yozgat

Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmış personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:

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