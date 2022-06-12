Başvurular, e-devlet sisteminden başladı! Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer kamu kurumları gibi yeni dönemin eksik personel tespitini yaparak ilana çıktı. Tek kadroda, toplamda 25 personelin istihdam edileceğini ve alımların farklı iller için yapılacağını belirten bakanlık, ilgili ilanına ilişkin tüm ayrıntıları yayınladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı ilanı içeren haberin devamı