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Haberler Ekonomi Vatandaş dört köşe oldu: 12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor!

Vatandaş dört köşe oldu: 12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor!

Ülke iç istihdamın ve üretimin artması amacı ile girişimcilere destek olunacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 6 farklı başlıkta kredi destek paketi geliştirildiğini açıkladı. Söz konusu kredi paketlerinden biri için faiz uygulanmayacağını ve azami vade sayısının 5 yıl olduğunu açıklayan bakanlık, ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.

takvim.com.tr
12.06.2022 13:26 - Son Güncelleme: 12.06.2022 13:26
12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu

Ülke iç istihdamın ve üretimin artması amacı ile girişimcilere destek olunacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 6 farklı başlıkta kredi destek paketi geliştirildiğini açıkladı. Söz konusu kredi paketlerinden biri için faiz uygulanmayacağını ve azami vade sayısının 5 yıl olduğunu açıklayan bakanlık, ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişimci Kredisi Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan ilk kredi paketi olarak karşımıza çıkan Girişimci Kredisi Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. 35 yaşını aşmamış olan girişimcileri kapsayan destek paketinin özellikleri şu şekilde sıralandı:

12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu
  • Kredi üst limiti 350 bin TL
  • Ödemesiz dönem 12 ay
  • Azami vade sayısı 60 ay
  • Yüksekokul veya lisans mezunu olmak
  • Diploma sahibi olunan bölüme ilişkin iş tecrübesine sahip olmak

12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Cesur Girişimci Kredisi Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan ikinci kredi paketi olarak karşımıza çıkan Cesur Girişimci Kredisi Destek Paketi'nin ayrıntıları açıklandı. 45 yaşını aşmamış olan girişimcileri kapsayan destek paketinin özellikleri şu şekilde sıralandı:

12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu
  • Üst limit 400 bin TL
  • Yüksekokul veya lisans mezunu olmak
  • En az iki yıl deneyim sahibi olmak

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