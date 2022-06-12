Vatandaş dört köşe oldu: 12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor!

Ülke iç istihdamın ve üretimin artması amacı ile girişimcilere destek olunacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 6 farklı başlıkta kredi destek paketi geliştirildiğini açıkladı. Söz konusu kredi paketlerinden biri için faiz uygulanmayacağını ve azami vade sayısının 5 yıl olduğunu açıklayan bakanlık, ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.