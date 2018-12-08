İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

Gayrimenkul sektörünün genelinde bir yavaşlama gözlense de, yalı piyasayı oldukça hareketli.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:27:09 Güncelleme: 15:42:04
İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

Gayrimenkul sektörünün genelinde bir yavaşlama gözlense de, yalı piyasayı oldukça hareketli.

İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

Özellikle kurlardaki yükseliş sonrası, yabancı ve yerli yatırımcıları yalı piyasasına yönlendirmiş durumda. 'Boğaz'ın incileri' olarak anılan 60 yalı şu sıralar alıcı bekliyor.

İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

366'SI TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 600 yalı bulunuyor. Bu yalılardın 366'sı tarihi eser niteliğinde.

İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

Yalıların fiyat aralığı ise 4,5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında değişiyor.

İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

60 YALI VE 40 YALI DAİRESİ

Toplam 600 yalı içindeki 60 yalı ise satış sürecinde. Söz konusu 60 yalının yarısı ise tarihi eser niteliği taşıyor.

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