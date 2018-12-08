İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcı bekliyor!

Gayrimenkul sektörünün genelinde bir yavaşlama gözlense de, yalı piyasayı oldukça hareketli. Gayrimenkul sektörünün genelinde bir yavaşlama gözlense de, yalı piyasayı oldukça hareketli. Özellikle kurlardaki yükseliş sonrası, yabancı ve yerli yatırımcıları yalı piyasasına yönlendirmiş durumda. 'Boğaz'ın incileri' olarak anılan 60 yalı şu sıralar alıcı bekliyor. 366'SI TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE Yalıların fiyat aralığı ise 4,5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında değişiyor. 60 YALI VE 40 YALI DAİRESİ Satışa bekleyen 60 yalının dışında 40'a yakın yalı dairesi ise alıcı bekliyor. En çok Katarlıların ilgi gösterdiği yalıların satışını hızlandıran etkenlerin başında, tarihi değeri ve rıhtıma uzunluğu yer alıyor.