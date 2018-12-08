Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?
Emeklilik intibak düzenlemesiyle, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Türkiye'de 3 ayrı emekli maaşı formülü bulunuyor. 2000 - 2008 yılları arasında emekli olanlar, bu tarihlerden önce emekli olanlardan daha az emekli aylığı alıyor. 2000 öncesi emeklilere en yüksek emekli maaşı bağlanırken, 2008 sonrası emeklilere en düşük maaş veriliyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ile maaşlar arasındaki farkın kapanması amaçlanıyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? İntibak düzenlemesiyle emekli maaşları ne kadar artacak? Emeklilik intibak düzenlemesinden kimler yararlanacak? Detaylar haberimizde...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 16:55:35 Güncelleme: 16:59:47
2008 sonrası emeklilere bağlanan maaş ile 2000 öncesi emeklilere bağlanan maaş arasında ciddi bir fark bulunuyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ile bu farkın azalması planlanıyor. Peki, Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emeklilik intibak düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? İntibak düzenlemesi ile emekli maaşları ne kadar artacak?
DİĞER GALERİLER