Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

Emeklilik intibak düzenlemesiyle, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Türkiye'de 3 ayrı emekli maaşı formülü bulunuyor. 2000 - 2008 yılları arasında emekli olanlar, bu tarihlerden önce emekli olanlardan daha az emekli aylığı alıyor. 2000 öncesi emeklilere en yüksek emekli maaşı bağlanırken, 2008 sonrası emeklilere en düşük maaş veriliyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ile maaşlar arasındaki farkın kapanması amaçlanıyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? İntibak düzenlemesiyle emekli maaşları ne kadar artacak? Emeklilik intibak düzenlemesinden kimler yararlanacak? Detaylar haberimizde...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 16:55:35 Güncelleme: 16:59:47
Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

Emeklilik intibak düzenlemesi geliyor. Emeklilik intibak düzenlemesi haberleri sonrası 2000 yılı sonrası emekliler heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Türkiye'de uygulanan emekli maaşı formülü 3 farklı şekilde ilerliyor.

Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

2008 sonrası emeklilere bağlanan maaş ile 2000 öncesi emeklilere bağlanan maaş arasında ciddi bir fark bulunuyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ile bu farkın azalması planlanıyor. Peki, Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emeklilik intibak düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? İntibak düzenlemesi ile emekli maaşları ne kadar artacak?

Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

EMEKLİLİK İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor.

Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.

Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

MAAŞLAR YÜKSELECEK

Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

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