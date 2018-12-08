Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

2008 sonrası emeklilere bağlanan maaş ile 2000 öncesi emeklilere bağlanan maaş arasında ciddi bir fark bulunuyor. Emeklilik intibak düzenlemesi ile bu farkın azalması planlanıyor. Peki, Emeklilik intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak? Emeklilik intibak düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? İntibak düzenlemesi ile emekli maaşları ne kadar artacak?