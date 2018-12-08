İşsizlik maaşında şartlar değişiyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşının bir süresi var mı?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.