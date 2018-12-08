İşsizlik maaşında şartlar değişiyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır?
İşsiz kalanların en büyük destekçilerinden biri olan işsizlik maaşı sisteminde şartlar değişiyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile birlikte, işsizlik maaşındaki son 120 gün kesintisiz sigorta ödenmesi şartı kaldırılıyor. Böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes işsizlik maaşı alabilecek. İşte işsizlik maaşında yapılacak değişiklikler ve değişiklikler sonrası işsizlik maaşı alma şartları...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 09:46:36
Güncelleme: 10:00:31
Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak. Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek.
İşte adım adım işsizlik maaşı alma yolu…
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek.
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.
Her işten çıkarılan işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor.
İşsizlik maaşının bir süresi var mı?
Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.