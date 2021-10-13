2021 yılında 125 personel alınacak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İşte şartları...
İş arayan vatandaşlar için bakanlıklardan teker teker iş ilanı yayımlanmaya devam ediyor. Bu kez güzel haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. 2021 yılı içerisinde 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 12 Ekim'de başladı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen yüzlerce kişi başvuru detaylarını araştırıyor. Yayımlanan iş ilanında başvuruda bulunacak adaylarda KPSS'den en az en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. İşte başvuru detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2021 yılında 125 personel alınacak. Başvurular 12 Ekim günü başladı. Personel alımı için yayımlanan iş ilanında başvuru şartları ve başvuruların sona ereceği tarih de duyuruldu. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından en az 70 (yetmiş) puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Devlet dairelerinde çalışmak için büyük fırsat... Bakanlık bünyesinde istihdam sağlamak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurularının detaylarını merak ediyor. İşte başvurular hakkında ayrıntılı bilgiler...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvuru tarihleri ilan edildi. Başvurular 12 Ekim'den 7 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar başvuru işlemlerini 7 Kasım günü saat 23:59'a kadar yapabilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.