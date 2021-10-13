2021 yılında 125 personel alınacak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İşte şartları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2021 yılında 125 personel alınacak. Başvurular 12 Ekim günü başladı. Personel alımı için yayımlanan iş ilanında başvuru şartları ve başvuruların sona ereceği tarih de duyuruldu. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından en az 70 (yetmiş) puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Devlet dairelerinde çalışmak için büyük fırsat... Bakanlık bünyesinde istihdam sağlamak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurularının detaylarını merak ediyor. İşte başvurular hakkında ayrıntılı bilgiler...