RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar! 10 bin müstakil arsa

İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar! 10 bin müstakil arsa

Son dakika haberine göre TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 10 bin müstakil arsa için belli oldu. İlk Evim İlk Arsam kampanyasının İstanbul arsa kuraları tamamlandı. Kuraların sona ermesinin ardından, bugün (5 Nisan 2023) itibariyle e-Devlet üzerinden talihliler yayımlandı. İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet linki...

05.04.2023 10:03 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:16
İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar!

Son dakika haberi... TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bir önceki gün (4 Nisan 2023 Salı) sona erdi gözler kura sonuçlarına çevrildi. 10 bin müstakil arsa için kura sonuçları açıklandı.

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İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ?

İstanbul TOKİ arsa kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı. Kura çekimi ile 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi.

İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar!

Bir önceki gün son kez çekilen TOKİ İstanbul müstakil arsa kura çekimi ile 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi.

İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar!

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI 5 NİSAN 2023

Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayını da aldıktan sonra bugün e-Devlet'te yayımlandı.

İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar!

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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