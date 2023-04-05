İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 5 Nisan 2023 TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı ve ASİL-YEDEK kazananlar! 10 bin müstakil arsa
Son dakika haberine göre TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 10 bin müstakil arsa için belli oldu. İlk Evim İlk Arsam kampanyasının İstanbul arsa kuraları tamamlandı. Kuraların sona ermesinin ardından, bugün (5 Nisan 2023) itibariyle e-Devlet üzerinden talihliler yayımlandı. İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet linki...
05.04.2023 10:03 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:16
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI 5 NİSAN 2023
Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayını da aldıktan sonra bugün e-Devlet'te yayımlandı.
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.