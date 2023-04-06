Dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları için ok yaydan çıktı! Uyarı yapıldı son alım fırsatı için... 0.5, 1 gram altın ve 14-18-40 gram bilezik ne kadar?

Spot altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor. Bu yükseliş, altın fiyatlarının yakın zamanda daha da artabileceğine dair bir işaret olarak görülebilir. Ancak, yatırımcıların her zaman olduğu gibi piyasayı yakından takip etmeleri ve yatırım kararlarını buna göre vermeleri önemlidir. Altın fiyatları, küresel bankacılık krizi ve resesyon endişeleri ile Mart ayında yükselerek kazançlarını genişletti. OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber ons altın baskı altında hareket etti, ancak ABD'den gelen veriler sonrası 2000 doların üzerine çıktı.