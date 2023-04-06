Dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları için ok yaydan çıktı! Uyarı yapıldı son alım fırsatı için... 0.5, 1 gram altın ve 14-18-40 gram bilezik ne kadar?
Altın, ABD ekonomisindeki zayıflık nedeniyle yükselişe geçti ve 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık krizi ve merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Analizler, altın fiyatlarının yakın zamanda daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor. Altın yatırımcıları, piyasada meydana gelen dalgalanmaların farkında olmalı ve gelecekteki olası riskleri dikkate alarak yatırım stratejilerini güncellemelidir.
Spot altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor. Bu yükseliş, altın fiyatlarının yakın zamanda daha da artabileceğine dair bir işaret olarak görülebilir. Ancak, yatırımcıların her zaman olduğu gibi piyasayı yakından takip etmeleri ve yatırım kararlarını buna göre vermeleri önemlidir. Altın fiyatları, küresel bankacılık krizi ve resesyon endişeleri ile Mart ayında yükselerek kazançlarını genişletti. OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber ons altın baskı altında hareket etti, ancak ABD'den gelen veriler sonrası 2000 doların üzerine çıktı.
Ons altın, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 2042 dolara kadar yükseldi. Geçtiğimiz Mart ayında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik riskleri artmasıyla altın, tarihi zirveyi 2.074 dolar ile görmüştü.
Gram altın fiyatları, ons altındaki hareketlilikle birlikte rekor kırdı ve yüzde 2'den fazla artarak 1.252 TL'yi aştı. Çeyrek altın fiyatları ise 2.082 TL'ye, cumhuriyet altını fiyatları ise 8.487 TL'ye kadar yükseldi.
Yurt içinde altın fiyatları, ons fiyatındaki yükselişle birlikte hızlandı ve dolar/TL kurunun 19,24 ile zirvede olması da alımları destekledi.
Peki, altının geleceği ne olacak?
Yatırımcılar, altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda endişe duyuyorlar. İslam Memiş, her düşüşün alım fırsatı olduğunu belirtirken, yükselişlerin Haziran ayından sonra hız kazanacağını söyledi. Analist, artık altın fiyatları için yeni normalin 1400-1500 TL aralığı olacağını vurguladı.