Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler asgari ücrete çevrildi. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 40 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 40-45 artış olursa 12 bin TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Peki, Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte en yeni maaş hesabı haberimizde...
05.06.2023 11:50 - Son Güncelleme: 05.06.2023 11:50
Temmuz ayına az bir zaman kala asgari ücrete ne kadar zam geleceği de merak konusu oldu. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu orana göre yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 40 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Peki asgari ücrette artış ne olacak? İşte detaylar...