Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Temmuz ayına az bir zaman kala asgari ücrete ne kadar zam geleceği de merak konusu oldu. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu orana göre yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...