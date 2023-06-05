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Haberler Ekonomi Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler asgari ücrete çevrildi. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 40 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 40-45 artış olursa 12 bin TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Peki, Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte en yeni maaş hesabı haberimizde...

takvim.com.tr
05.06.2023 11:50 - Son Güncelleme: 05.06.2023 11:50
Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Temmuz ayına az bir zaman kala asgari ücrete ne kadar zam geleceği de merak konusu oldu. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu orana göre yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 40 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Peki asgari ücrette artış ne olacak? İşte detaylar...

Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakacak olursa rasyonel zemine oturulacağı açıklamaları var. Biz enflasyonun maliyet kaynaklı olduğundan bahsetmiştik. Enflasyonun hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğinden bahsetmiştik.

Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Mehmet Şimşek, açıklanabilir, şeffaf, tutarlı, uluslararası normlara uygun ekonomi politikası uygulanacağını söyledi. Memur maaşları, asgari ücret artışlarında önceki dönemde verilen sözlerin tutulacağını bilmeliyiz. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine geldi.

Asgari ücrete %15.26 ek zam kesinleşti! %40-45 refah payıyla 12.000 TL kıskaçta! TÜİK Temmuz enflasyon farkıyla brüt-net maaş tablosu! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu...

Enflasyon oranlarına bakacak olursak yüzde 15-16 bir enflasyon var. Yüzde 15-16 zammı kimse kabul etmez. En düşük emekli maaşları 7500 liraya artırılmıştı. 7500 üzerinden kademeli artış yapılacağı söylendi.

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