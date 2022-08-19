İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Brent petrol baş döndürdü! 19 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları

Akaryakıta hem ZAM hem İNDİRİM! Son dakika 19 Ağustos 2022 Benzin, Motorin fiyatları güncellendi. Rusya- Ukraya savaşı sürerken brent petrol tepetaklak oldu. Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent petrol fiyatı bugün itibariyle kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Buna göre bugünden geçerli olmak üzere hem zam hem indirim peş peşe geldi. İşte brent petrol akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...