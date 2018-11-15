İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açacaklarını duyuran Kurum, "Sadece bu parklarla İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız." dedi.