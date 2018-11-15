İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hafta sonu 5 millet bahçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açacaklarını bildirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe, 16:18:26 Güncelleme: 16:22:24
İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Yapımı bir süredir devam eden millet bahçelerinden 5'i Cumartesi günü açılıyor. Söz konusu bahçeler şu ilçelerde bulunuyor:

İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Bakan Kurum, millet bahçelerinin yapım çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açacaklarını duyuran Kurum, "Sadece bu parklarla İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız." dedi.

İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Millet bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.

İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet,

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