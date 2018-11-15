İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hafta sonu 5 millet bahçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açacaklarını bildirdi.
15 Kasım 2018 Perşembe, 16:18:26 Güncelleme: 16:22:24
Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Millet bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.
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