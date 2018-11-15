2019'da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

2019 yılında emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamlardan sonra devlet tarafından sağlanan bir çok destek miktarı da artış gösterecek. Milyonlarca vatandaş ve emeklinin merakla beklediği 2019 zamları maaş ödemelerinde ne kadar artış gösterecek? Devlet tarafından sağlanan birçok destek miktarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca vatandaş ve emekliyi ilgilendiren 2019 zamları ile ilgili detaylar...

15 Kasım 2018 Perşembe, 19:56:02 Güncelleme: 19:59:49
2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

2019 yılında emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamlardan sonra devlet tarafından sağlanan bir çok destek miktarı da artış gösterecek. Milyonlarca vatandaş ve emeklinin merakla beklediği 2019 zamları maaş ödemelerinde ne kadar artış gösterecek? Devlet tarafından sağlanan birçok destek miktarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca vatandaş ve emekliyi ilgilendiren 2019 zamları ile ilgili detaylar...

2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yansıtılacak enflasyon farkını gösterecek.

2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı.

2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak.

2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

Bu durumda Ocak'ta yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek.

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