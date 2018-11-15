2019da maaşlara yapılacak zam tutarları belli oldu! Emekli maaşlarında ne kadar artış gözükecek?

2019 yılında emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamlardan sonra devlet tarafından sağlanan bir çok destek miktarı da artış gösterecek. Milyonlarca vatandaş ve emeklinin merakla beklediği 2019 zamları maaş ödemelerinde ne kadar artış gösterecek? Devlet tarafından sağlanan birçok destek miktarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca vatandaş ve emekliyi ilgilendiren 2019 zamları ile ilgili detaylar...



