Hangi ilde hangi meslek çok kazandırıyor? (MEB Türkiye mesleki eğitim haritası)

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mesleki ve teknik liselerde verilen mesleki alan eğitimlerine ilişkin verileri il bazında gösteren ve yine iller bazında teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladığını bildirdi.

Böylece mesleki eğitimin endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan mesleki eğitim haritasında, güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgeler arası teknoloji ve üretim kapasitesinin dikkate alındığını belirten Özer, "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması hedefine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iller bazında sanayinin üretim kapasitesi, çalışan profili ve sektörün bölgesel olarak dağılımı verilerinin değerlendirildiği bir veri tabanı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.