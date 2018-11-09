İşsizlik maaşında şartlar kolaylaşıyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir?
İşsiz kalan vatandaşların dertlerine bir nebze de olsa çare olan işsizlik maaşında yeni düzenleme yapılacak. İşsizlik maaşı alabilme şartları esnetilecek. Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan düzenleme hayata geçirilecek. Peki yeni düzenleme sonrası işsizlik maaşı alma şartları nasıl olacak? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alabilmek için nereye başvurulur? İşte işsizlik maaşı alabilmek için gerekenler...
9 Kasım 2018 Cuma, 11:42:59
Güncelleme: 11:52:37
İşsizlik maaşında şartlar kolaylaşıyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir?
İşsizlik maaşı alabilmek için hangi kolaylıkların getirileceğini İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya TRT Haber'e anlattı.
102 GÜN KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI KOLAYLAŞTIRILIYOR
Öncelikle işsizlik maaşı alabilmek için öncelikli koşul, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması. Aynı zamanda son 3 yıl içinde en az 600 gün için işsizlik sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor.
Ayda ortalama 420 bin kişi İŞKUR'a işsizlik maaşı için müracaat ediyor. Ancak iş değişikliği sırasında 1 gün bile boşluğu bulunan binlerce kişi maaş alamıyordu. Son 120 gün ise kesintisiz olarak çalışmış olması şart koşuluyordu. Yasal düzenlemeyle artık bu şart esnetilecek.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Biz bu noktada 120 günlük yani orada 3 günlük 5 günlük 1 günlük bile bir aranın verilmiş olması işsizlik sigortasından maaş almaya mani haldi. İş akdinin devam etmesi kaydıyla gün eksiğinin olmuş olması istifadesine mani olmayacak."dedi.