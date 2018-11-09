İşsizlik maaşında şartlar kolaylaşıyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir?

İşsiz kalan vatandaşların dertlerine bir nebze de olsa çare olan işsizlik maaşında yeni düzenleme yapılacak. İşsizlik maaşı alabilme şartları esnetilecek. Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan düzenleme hayata geçirilecek. Peki yeni düzenleme sonrası işsizlik maaşı alma şartları nasıl olacak? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alabilmek için nereye başvurulur? İşte işsizlik maaşı alabilmek için gerekenler...

9 Kasım 2018 Cuma, 11:42:59 Güncelleme: 11:52:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





