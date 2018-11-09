Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar? Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu?

2019 yılının yaklaşması ile birlikte işçi ve işverenler asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı içerisinde toplanacak bir komisyon ile belli olması beklenen 2019 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son açıklanan enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 25,24'e ulaşmasının ardından asgari ücretin en az 2 bin lira olacağı beklentisi yükseldi. Çalışanlar ise asgari ücret ile ilgili son günlerde 2019 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorularını soruyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...