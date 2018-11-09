Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar? Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu?
Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözünü 2019 asgari ücret zammı ile ilgili gelecek haberlere çevirdi. Merkez Bankası tarafından son açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamı ile birlikte 2018 yıllık bazda enflasyon rakamının yüzde 25.24'e yükselmesi sonrası, çalışanlar da asgari ücrete bu ölçüde bir zam beklemeye başladı. Asgari ücretin minimum 2 bin lira olması talep edilirken işçiler asgari ücret 2019 ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 2019 yılı asgari ücreti ile ilgili detaylar...
2019 yılının yaklaşması ile birlikte işçi ve işverenler asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı içerisinde toplanacak bir komisyon ile belli olması beklenen 2019 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son açıklanan enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 25,24'e ulaşmasının ardından asgari ücretin en az 2 bin lira olacağı beklentisi yükseldi. Çalışanlar ise asgari ücret ile ilgili son günlerde 2019 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorularını soruyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019'da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor.
Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmeye başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş'ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.