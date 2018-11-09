Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Yüzde 12.26 çıkan 4 aylık enflasyona göre memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya yükseldi. Peki, bu artışlara göre en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

9 Kasım 2018 Cuma, 01:07:28 Güncelleme: 01:09:40
Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Tüm emeklilerin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranında belirleyici olacak.

Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memur emeklilerinin de alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak.

Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşmede, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması halinde fark verileceği karara bağlanmıştı.

Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş.

Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre 2 bin 424 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 274 lira 32 kuruş artış görünüyor.

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