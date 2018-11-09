Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Yüzde 12.26 çıkan 4 aylık enflasyona göre memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya yükseldi. Peki, bu artışlara göre en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
9 Kasım 2018 Cuma, 01:07:28 Güncelleme: 01:09:40
Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 274 TL | En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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