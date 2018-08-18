Yol Durumu

Vestel'e açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABD'ye reklam verme...

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:23:21 Güncelleme: 23:31:30
  • 1
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

ABD'nin Ajan Brunson üzerinden Türkiye'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu kenetlenen ve dik bir duruş sergileyen iş dünyası, ABD propogandası yapan siyonist, islam düşmanı FOX TV'ye ve ABD şirketlerine reklam vermeyi kesti.

  • 2
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirket yaptığı açıklamayla boykotu desteklerken, VESTEL sessiz kalmayı tercih etti, henüz boykota desteğini ilan etmedi...

  • 3
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

Bunun üzerine vatandaşlar sosyal medyada #VestelABDyeReklamVerme tabelasıyla VESTEL'i boykota davet etti...

  • 4
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

Biz de birkez daha çağrımızı yeniliyoruz.

  • 5
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

VESTEL ABD'YE REKLAM VERME! ÇÜNKÜ MİLLİ DURUŞ BUNU GEREKTİRİR...

  • 6
  • 6
Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Türkiyenin altında en zengin ili bakın neresi
Türkiye'nin altında en zengin ili bakın neresi