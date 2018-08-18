Vestele açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABDye reklam verme...

Vestel'e açık çağrımızdır! Milli duruş sergile, ABD'ye reklam verme...
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:23:21 Güncelleme: 23:31:30
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ABD'nin Ajan Brunson üzerinden Türkiye'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu kenetlenen ve dik bir duruş sergileyen iş dünyası, ABD propogandası yapan siyonist, islam düşmanı FOX TV'ye ve ABD şirketlerine reklam vermeyi kesti.
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Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirket yaptığı açıklamayla boykotu desteklerken, VESTEL sessiz kalmayı tercih etti, henüz boykota desteğini ilan etmedi...
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Bunun üzerine vatandaşlar sosyal medyada #VestelABDyeReklamVerme tabelasıyla VESTEL'i boykota davet etti...
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Biz de birkez daha çağrımızı yeniliyoruz.
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VESTEL ABD'YE REKLAM VERME! ÇÜNKÜ MİLLİ DURUŞ BUNU GEREKTİRİR...