Yeni haftaya girildi A101'in aktüel kataloğu güncellendi! Fiyatlar yarıya kadar indirildi Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... 19,90'a düştü
Yeni haftaya girilmesiyle birlikte zincir marketleri de yeni kataloğunu duyuruyor. Bu hafta A101 mağazaları aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye aradığınız her şey A101'de indirime girdi. 3 litrelik sıvı yağ bu hafta A101'de 69, 95 TL'den satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de 3 katlı kağıt havlu 39, 90 yerine sadece 19,90'dan satılıyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden A101 güncel aktüel kataloğunu inceleyiniz. İşte envai çeşitliliğin olduğu A101 aktüel kataloğu tam liste.
20.12.2021 13:46
- Son Güncelleme: 20.12.2021 13:47
A101'de haftanın yıldızları belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile açıklandı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Gıda ürünlerinde bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Pirinç, yağ, salça, çay, kahvaltılıkta fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...