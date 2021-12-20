Yeni haftaya girildi A101'in aktüel kataloğu güncellendi! Fiyatlar yarıya kadar indirildi Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... 19,90'a düştü

A101'de haftanın yıldızları belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile açıklandı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Gıda ürünlerinde bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Pirinç, yağ, salça, çay, kahvaltılıkta fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...